Federação de futebol do DF vai suspender as partidas do Candangão

A Federação informou que na próxima segunda-feira (1º) os dirigentes dos clubes participantes da competição irão se reunir para definir as próximas ações

Guilherme Gomes

A Diretoria da Federação de Futebol do Distrito Federal comunicou, neste sábado (27), que a partir da rodada de domingo (28), todas as partidas do Campeonato Candango 2021 estão suspensas até liberação por parte do Governo da capital.

A decisão atende ao Decreto nº 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que dispões sobre as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, e suspende, no âmbito do Distrito Federal todas as atividades e estabelecimentos comerciais e industriais, inclusive eventos de qualquer natureza.

