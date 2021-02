Saúde amplia oferta de leitos de UTI públicos no DF

Além disso, serão ativados outros 20 leitos de terapia intensiva no Hospital Regional da Asa Norte

A Secretaria de Saúde ampliou a oferta de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), nesta sexta-feira (26), para atender pacientes com Covid-19. Já estão disponíveis 16 leitos, sendo 7 no Hospital Regional de Samambaia, 5 no Hospital Home e 4 no Hospital Daher. Os leitos ativados nas duas últimas unidades mencionadas são contratações da pasta.

Em reunião no final da tarde, os gestores da Secretaria de Saúde decidiram que outros 20 leitos de UTI no Hospital Regional da Asa Norte serão ativados neste sábado (27). O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ponderou que a “SES segue trabalhando na ampliação de leitos para melhor atender a população do DF”. O secretário adiantou, ainda, que em março devem ser liberados mais 18 leitos, sendo 8 no Daher e 10 no Home, ambos contratados.

Além desses leitos, a pasta também vai realizar o incremento de mais 60 leitos nos próximos dias.

Agendamento por telefone

Na próxima semana, haverá o reforço no agendamento da vacinação no Distrito Federal. O Disque Saúde 160, na opção 2, oferecerá o serviço de agendamento para o usuário que tiver dificuldades em ter acesso à internet. Ao ligar no serviço, o usuário deverá informar os dados pessoais e o atendente fará a marcação já informando a data e o local de vacinação. Se não conseguir agendar por esse sistema, o usuário poderá procurar as salas de vacinação para receber a imunização.

O secretário Osnei Okumoto ressalta ainda que esta “será mais uma opção para que os idosos e as pessoas que, por algum motivo, não conseguirem marcar pelo site vacina.df.gov.br não fiquem sem atendimento”.

As informações são da Agência Brasília