Homem e mulher são presos após esfaquearem homem em Taguatinga

O crime ocorreu por volta das 15h desta sexta-feira (7), no canteiro central em frente a um posto de combustível

Um homem e uma mulher foram presos pela equipe do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sob suspeita de esfaquearem um homem de 49 anos no Pistão Sul, em Taguatinga.

Segundo relatos de testemunhas, a mulher abordou a vítima pedindo dinheiro. Enquanto o homem contava algumas moedas, o segundo suspeito se aproximou por trás e desferiu quatro golpes de faca, atingindo o peito, tórax, pescoço e ombro da vítima.

Com os gritos das testemunhas, os suspeitos fugiram sem levar a carteira da vítima. Os policiais chegaram rapidamente ao local e encontraram o homem suspeito dentro da loja de conveniência do posto, onde ele havia acabado de lavar a faca utilizada no crime.

Minutos após a prisão do primeiro suspeito, a mulher foi localizada nas proximidades do posto. Ambos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado. A vítima, em estado grave, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), e se encontra hospitalizada no Hospital Regional da Ceilândia (HRC).