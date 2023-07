Governo cria grupo de trabalho para atender demandas de catadores do DF

O principal objetivo desse grupo é analisar e atender às demandas da categoria

No início da tarde desta sexta-feira (7), a governadora em exercício, Celina Leão, deu autorização para a formação de um grupo de trabalho composto por membros do Governo do Distrito Federal (GDF) e representantes dos catadores da capital. O grupo atende solicitações de reajuste nos contratos com as cooperativas, apoio para a manutenção do Complexo Integrado de Reciclagem (CIR), suporte na criação de projetos sociais de educação e segurança alimentar dentro do complexo, além de avanços nas políticas de educação ambiental.

“Foram trazidas as demandas dos catadores e a Casa Civil está criando um grupo de trabalho para dar uma analisada nos pleitos”, afirmou a governadora em exercício. Segundo Celina Leão, serão envolvidas outras secretarias do governo para apreciar os pedidos dos catadores, que serão repassados por meio de quatro representantes dos profissionais. “Para ouvir e ver o que o GDF tem condições de encaminhar”, completou.

A governadora em exercício lembrou que a criação do Complexo de Reciclagem pelo GDF, em 2020, foi pensada para dar melhores condições aos catadores, que atuavam no lixão da Estrutural. “Quando foi pensado nas cooperativas, a nossa ideia era dar dignidade aos catadores e catadoras, porque a situação do lixão era muito precária”, recordou. O espaço tem a atuação de 1,2 mil catadores e representa 40% da reciclagem dos resíduos de toda a coleta seletiva do Distrito Federal.

A catadora Aline Sousa, que é presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop), classificou a ação do governo como muito importante para os cooperados. “Foi excelente do ponto de vista dos catadores, porque teremos esse grupo de trabalho para pautar situações emergenciais que estão acontecendo, como a queda da renda, os custos para viabilizar a reciclagem e os desafios, como a questão da creche e da segurança alimentar”, afirmou.

O deputado distrital Gabriel Magno destacou que o grupo de trabalho será fundamental para garantir mais condições aos catadores, que são responsáveis pela triagem mais eficiente no DF. “A reunião foi importante, assim como a sensibilidade do governo de atender os catadores e as cooperativas. Temos vários desafios. O primeiro é a criação da renda mínima. Também é preciso rever alguns pontos aqui no DF, como o preço dos contratos e os custos de manutenção do complexo. Hoje foi um importante avanço”, definiu.

Participação em programa

Durante o encontro, a secretária executiva adjunta da Secretaria Geral da Presidência, Tânia Oliveira, aproveitou para convidar o GDF a assinar o termo de adesão ao programa Pró-Catador, iniciativa recriada pelo governo federal em fevereiro deste ano para que sejam realizadas ações e projetos de inclusão econômica para os trabalhadores da categoria.

“Temos acompanhado de perto a problemática, que não é só no Distrito Federal, das grandes dificuldades que os trabalhadores estão encontrando para realizar as suas atividades. Criamos no governo federal um grupo técnico de trabalho para discutir a importância dos resíduos e a tributação sobre os produtos recicláveis para tentar uma solução. Pretendemos que o GDF, no momento próprio, assine conosco o termo de adesão ao programa Pró-Catador”, disse.

A governadora em exercício Celina Leão pediu que o documento seja enviado oficialmente ao GDF para que possa ser analisado pela Consultoria Jurídica e encaminhado ao governador Ibaneis Rocha.

A reunião contou com a presença da governadora em exercício, dos secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha, de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, e de Comunicação, Weligton Moraes, além do deputado distrital Gabriel Magno, da secretária executiva Adjunta da Secretaria-Geral da Presidência, Tânia Oliveira, de representantes dos catadores e de integrantes da Defensoria Pública.

Com informações Agência Brasília