Licenciamento para residencial no Itapoã é tema de audiência

O objetivo da audiência é apresentar e discutir o Relatório de Impacto de Vizinhança do empreendimento Residencial Tangará, na Região Administrativa do Itapoã

Nesta sexta-feira (7), o Instituto Brasília Ambiental divulgou, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, um aviso convocando a população para participar de uma audiência pública.

O evento será promovido no dia 10 de agosto, tanto online pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental, quanto presencial, das 19h às 22h, com a exposição técnica do relatório e um espaço aberto para a participação dos interessados.

Já estão disponíveis no site do Instituto, o regulamento do encontro e demais documentações. As instruções e procedimentos para acesso ao evento serão divulgadas pela autarquia ambiental até cinco dias antes da data de realização da audiência.

Participação

As audiências públicas servem para colher informações com vistas a aprimorar o processo e os estudos para concessão de licenciamento das atividades e empreendimentos que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.

E desde que o Brasília Ambiental passou a realizar essas escutas públicas, também em formato online, tem obtido sucesso de público, participando das transmissões simultâneas.

Com informações do Brasília Ambiental