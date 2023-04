Homem é detido por violência doméstica e posse ilegal de armas em Planaltina

O dono das armas não apresentou nenhuma documentação e foi conduzido para a 16ª DP, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica

Por Gabriel Resende

[email protected]

Policiais Militares do Grupo Tático Rural (GTR) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo na noite desta sexta-feira (14), no Núcleo Rural Fazenda Larga em Planaltina.

A PMDF foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica, por volta das 21h40. De acordo com a esposa do suspeito, ela foi ameaçada e intimidada durante uma discussão.

O suspeito não estava na residência e os policiais iniciaram as buscas. A equipe do GTR encontrou o homem em um caminhão estacionado, junto ao suspeito foi encontrado uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, com uma munição e um revólver calibre 38, com cinco munições.

A vítima autorizou a busca na residência e os policiais encontraram mais 30 munições de calibre 38 e 21 cartuchos de calibre 12. O dono das armas não apresentou nenhuma documentação e foi conduzido para a 16ª DP, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica.