Homem é detido após tentativa de homicídio no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite deste sábado (29), um homem suspeito de tentativa de homicídio na região da Placa das Mercedes.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h15, durante patrulhamento do 28º Batalhão.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada após um cidadão relatar que havia presenciado o crime e prestado os primeiros socorros à vítima.

Com o apoio de moradores da região, que apontaram o local onde o suspeito estaria escondido, os policiais conseguiram localizar e deter o homem.

No momento da prisão, os militares encontraram com ele a arma branca usada na ação criminosa.

O suspeito foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi formalizado e as medidas legais foram adotadas.