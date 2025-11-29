Manutenção de vias não pavimentadas melhora deslocamento de moradores do Jardim Botânico

O trabalho do Governo do Distrito Federal (GDF) na manutenção de vias não pavimentadas do Jardim Botânico continua.

As intervenções consistem no nivelamento das pistas e aplicação de brita e resíduos da construção civil (RCC), doadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), oferecendo mais segurança e conforto aos motoristas da região. De acordo com a Administração Regional da cidade, os serviços contemplaram cerca de 25 km de vias entre os meses de setembro e novembro.

As equipes passaram pelo Núcleo Rural Tororó, Barreiros I, Barreiros II, Mansões Fazendária, Itaipu, São Gabriel, João Cândido, Mansões Fazendárias, Nova Betânia e Altiplano Leste. As atividades ocorrem com apoio do Polo Sudoeste do Programa GDF Presente, criado em 2019 pela Secretaria de Governo (Segov) para auxiliar na manutenção das regiões administrativas, além da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF).

O administrador regional do Jardim Botânico, Aderivaldo Martins Cardoso, explica que os serviços seguem um cronograma definido pela Diretoria de Obras para que todas as vias sejam atendidas periodicamente. O monitoramento visa garantir que os trechos estejam transitáveis e, assim, evitar quaisquer transtornos ou acidentes aos motoristas e pedestres, além de facilitar o tráfego de ônibus escolares e o escoamento da produção rural da região.

“A manutenção das vias não pavimentadas é fundamental para garantir mais mobilidade e segurança para quem vive no Jardim Botânico. Esse trabalho ajuda a diminuir os impactos das chuvas, melhora o escoamento e evita transtornos para a comunidade. Nosso compromisso é seguir cuidando da região e garantindo mais qualidade de vida para todos”, salienta o administrador regional.

O material de RCC doado pelo SLU é reaproveitado em diversas obras e projetos de infraestrutura, como a recuperação de estradas rurais, a pavimentação de vias e melhorias na própria Unidade de Recebimento de Entulhos (URE). A prática integra a política de gestão de resíduos do DF, que incentiva a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, fortalecendo a economia circular e a sustentabilidade ambiental.

O Jardim Botânico é a quinta maior cidade do DF em área territorial, com 29.060,59 hectares, e uma das que mais cresceu em número populacional nos últimos anos. Dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) mostram que, entre 2018 e 2024, o número de residentes do local praticamente triplicou, passando de 26.449 para 75.133 habitantes em apenas seis anos.

