Polícia apreende 52 pinos de cocaína em operação no Curral, em Arniqueiras

Uma operação integrada entre equipes do 17º e do 28º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal resultou na apreensão de drogas e na detenção de um homem na tarde deste sábado (29), por volta das 16h10.

A ação ocorreu na QS 06 de Arniqueiras, área conhecida como região do Curral.

A ocorrência contou com a participação dos Grupos Táticos Operacionais dos dois batalhões (GTOP 48 e GTOP 37), além do apoio do policiamento velado, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e do policiamento motorizado.

Com base em informações repassadas pelo serviço de inteligência da PMDF, as equipes realizaram a abordagem que levou à apreensão de 52 pinos de cocaína, uma porção de maconha e frascos vazios utilizados para embalar drogas.

O suspeito e o material recolhido foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.