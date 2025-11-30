Domingo traz intervenções no trânsito 

Esse domingo será de muita atenção no trânsito, que passa por algumas intervenções. Por causa de eventos programados para este fim de semana, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran-DF) estão atuando em diferentes pontos.

As principais modificações impactam Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Ponte JK, Eixo Monumental e Guará.

Veja, abaixo, as orientações do Detran-DF.

Setor de Clubes Esportivos Sul

O 14° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), aberto na sexta (28) e com atividades até a próxima quarta-feira (3/12) no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), demanda alterações no trânsito da região do SCES.

A via SCES Trecho 2, em frente ao CICB, neste domingo tem sentido único, da rotatória do Clube dos Bombeiros em direção à SCES Trecho 3. Ao longo da via, serão posicionados cones para impedir a prática de estacionamento irregular. As equipes farão o controle do tráfego nas vias adjacentes para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. Além disso, um painel eletrônico de mensagens será utilizado para orientar os condutores.

Eixo Monumental – Corrida e Caminhada Olga Kos Brasília

Com percursos de 5 km e 10 km, por causa da Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos Brasília, há interdições no Eixo Monumental. A largada e a chegada ocorrerão na Praça do Palácio do Buriti. No trajeto de 10 km, os corredores seguirão pela via N1, viaduto Renato Russo e pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), retornando antes do acesso à via Estrutural.



Na via N1, estão interditadas três faixas próximas ao canteiro central, entre o Ulysses Centro de Convenções e o viaduto Renato Russo. As demais faixas permanecem liberadas para o tráfego de veículos. Com o acesso ao viaduto fechado, o fluxo de veículos seguirá em direção à Epia.



Na via S1, estão interditadas as três faixas próximas ao canteiro central, entre a Praça do Cruzeiro e o Ulysses Centro de Convenções. A previsão é que essas interdições ocorram até as 11h.

Guará

Em função da Rua do Lazer do Guará, que funciona das 6h às 17h, estarão fechados todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33.

*Com informações do Detran-DF