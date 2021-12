Guarda-corpo central do viaduto do Núcleo Bandeirante é reformado

O trabalho consistiu na demolição de 100 metros de muretas de concreto velho e, no lugar, a instalação de defensas metálicas novas

O guarda-copo central do viaduto do Núcleo Bandeirante recebeu uma reforma nesta terça-feira (21).

O serviço foi realizado com mão-de-obra, maquinário e recursos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). O trabalho consistiu na demolição de 100 metros de muretas de concreto velho e, no lugar, a instalação de defensas metálicas novas, que são mais seguras e duráveis.

O responsável pela obra, o servidor Paulo Izidoro da Silva, conta que a estrutura, que já estava bastante desgastada, representava perigo. “Com o passar dos anos, o pé das colunas foi corroído pela ação do tempo e os guarda-corpos estavam muito frágeis, portanto já corria o risco de qualquer encostada de um veículo ou até mesmo de uma pessoa desprender um pedaço de concreto e cair sobre algum carro na Epia, causando graves acidentes”, alertou.

Segurança na obra

Todo o trabalho foi executado em menos de 24 horas. Entre meia-noite e 4h, as muretas de concreto foram demolidas. O serviço foi executado durante a madrugada para garantir a segurança de todos: trabalhadores e motoristas. Já as defensas metálicas foram instaladas durante o dia. Para a execução das obras uma faixa de rolamento precisou ser interditada, mas sem prejuízo ao trânsito.

Para o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, a agilidade do serviço reflete o compromisso do órgão com a segurança viária. “Nosso órgão tem o compromisso com a segurança de todos os personagens do trânsito, e por isso não medimos esforços para executar a manutenção das nossas estruturas. Se precisamos trabalhar de madrugada por conta da segurança, trabalhamos”, disse o diretor.

O vendedor autônomo Marcílio Dantas, de 27 anos, passa quase todos os dias pelo viaduto e gostou de ver a mudança. “Agora ficou bonito! Eu já tinha reparado que as muretas do meio do viaduto estavam bem velhas, com alguns pedaços já soltos, e cheguei a pensar no perigo que representava. Mas ainda bem que o DER está atento e já está reformando tudo!”, comemorou.

