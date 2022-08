Grupos de ciclismo pedem mais segurança para candidatos ao GDF

O documento conta com 13 sugestões de melhorias das condições de mobilidade urbana e qualidade de vida por meio do uso de bicicletas

Os coordenadores dos Grupos de Ciclismo do Distrito Federal e Entorno entregaram, nesta semana, uma Carta de Compromisso com propostas de segurança aos candidatos ao Palácio do Buriti.

O documento conta com 13 sugestões de melhorias das condições de mobilidade urbana e qualidade de vida dos brasilienses por meio do uso de bicicletas.

Entre elas, está a manutenção e criação de infraestrutura para ciclistas, como ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além da integração da bicicleta ao transporte público, redução de velocidade das vias e rodovias em áreas urbanas, reforço em campanhas educativas no trânsito e também incentivo ao esporte em cima de duas rodas.

Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO), de janeiro a outubro de 2021, o volume de bicicletas produzidas foram 15,6% superior ao mesmo período do ano de 2020, levanto o país a 4º posição de maior fabricante do mundo.

Para o coordenador-geral do grupo, Eduardo Guimarães, a carta compromisso tem o objetivo de levar pautas extraídas diretamente dos grupos de ciclismo locais. “Os grupos de ciclistas, há alguns anos, vem ganhando muita projeção. Nós resolvemos criar uma comissão de coordenadores de grupos que passou a se reunir com o poder público nas suas várias esferas para buscar melhorias ligadas ao ciclismo. Nós temos uma pauta ligada diretamente aos grupos de pedal e ciclistas e a gente via que não era abrangida por outros representantes do assunto”, destaca o representante.

A carta também levanta pautas pouco lembradas no ciclismo como o combate à violência contra ciclistas, com propostas de criações de equipes de policiamento com bicicletas e a criação de novos códigos de ocorrências policiais na lista de códigos da relação de crimes das equipes de segurança exclusivos para ciclismo, o que facilitaria o registro de ocorrências e o levantamento de dados estatísticos.

Violência no trânsito

De acordo com dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), até junho deste ano, foram registrados 15 acidentes com morte envolvendo ciclistas no Distrito Federal. O número é maior que o mesmo período do ano passado.

Nesta semana também, Lucas Alves de Araújo, foi atropelado por um ônibus na QI 15 do Lago Sul, em frente ao Centro de Ensino Fundamental 6 (CEF 6), e morreu no local.