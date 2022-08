Após UBS e viaduto, Recanto das Emas vai ganhar hospital

Ibaneis Rocha esteve na cidade nesta quarta-feira (31), dia em que foi liberada a primeira etapa do viaduto no acesso à DF-001

Após ganhar uma Unidade Básica de Saúde, novas praças, calçadas e iluminação em LED, o Recanto das Emas teve a primeira etapa do seu viaduto liberada nesta quarta-feira (31). O governador esteve na cidade e anunciou a construção de um hospital caso reeleito, atendendo a uma antiga demanda dos moradores.

“Abrimos o viaduto do Recanto das Emas, as pessoas já podem usar a parte de baixo, da DF-001. Andando pelas ruas notamos o carinho da população, foram mais de 22 km de calçadas construídas, instalamos lâmpadas de LED e, a partir do ano que vem, vamos construir o Hospital do Recanto das Emas”, disse Ibaneis Rocha durante agenda na cidade.

O candidato à reeleição percorreu a cidade a bordo de um trio elétrico e recebeu o apoio de diversos moradores. Outros candidatos estiveram ao lado de Ibaneis, entre eles a postulante ao Senado, Flávia Arruda, a distrital, Carlos Dalvan (Agir) e Ana Maria (PP), e a federal, Roney Nemer (PP).

Além da UBS e do viaduto, Ibaneis entregou duas praças reformadas no Recanto das Emas, reformou quadras poliesportivas e a Biblioteca Pública Lucio Costa, e também fez a cobertura do Centro de Convivência do Idoso.

Obras pelo Recanto das Emas