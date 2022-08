Comunidade ajuda PMDF a apreender armas

Moradores da QNO repassaram informações para a PMDF, sobre o paradeiro de armas escondidas em um terreno baldio da QNO 18

Na noite de terça-feira, 30, moradores da QNO, por meio do anonimato, repassaram informações para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), sobre o paradeiro de armas escondidas em um terreno baldio da QNO 18.

As equipes Alfa e Bravo, do GTOP 30, fizeram buscas no local e encontraram 3 armas de fogo, 1 caseira cal. 12 e duas armas tipo pistola 5.5 modificadas para cal. 22, cada uma das pistolas com uma munição.

Não foram encontrados os donos das armas, mas elas foram encaminhadas para 15ª DP que fará a perícia nas armas e as diligências para encontrar os donos.

A comunidade do Setor “O” não compactua com o crime no local, dando informações anonimas à PMDF com o objetivo que o crime seja combatido.