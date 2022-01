GDF leva mais de 100 toneladas de donativos para o sul da Bahia

A campanha foi capitaneada pelas forças de segurança pública e os materiais estão sendo separados e organizados no ginásio da CBMDF

As chuvas desolaram diversos pontos da Bahia. No nordeste, casas e sonhos foram destruídos. Quanta solidariedade cabe em um gesto? A população deu a resposta: mais de 100 toneladas de donativos foram arrecadados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para serem distribuídos às vítimas das chuvas no sul da Bahia. A campanha foi capitaneada pelas forças de segurança pública e os materiais estão sendo separados e organizados no ginásio da Academia do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Nesta quarta (5), sete caminhões com cerca de 50 toneladas de donativos partiram para uma viagem de dois dias em direção a Vitória da Conquista (BA), de onde seguirão para os municípios mais afetados pelas fortes chuvas que atingiram o sul baiano no fim do mês passado. O restante das doações também deve seguir o mesmo trajeto nos próximos dias.

Os donativos – entre mantimentos, materiais de higiene e limpeza, roupas e água – foram entregues em postos de arrecadação montados em diversas unidades da força de segurança pública do DF, como batalhões das polícias e bombeiros, delegacias e unidades da Defesa Civil (DCDF).

O vice-governador Paco Britto enalteceu o espírito humanitário que o DF demonstrou durante a campanha de arrecadação de donativos para os municípios baianos.

“Em nome do governador Ibaneis Rocha, faço um agradecimento especial à toda população, que mostrou sua solidariedade e humanismo em prol da população necessitada e assolada por esse problema”, afirmou.

O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Agnaldo Mendonça Alves, ressaltou que o esforço do GDF começou antes da arrecadação de donativos. “Desde o início da crise, o governador determinou à SSP para que todas as forças se empenhassem em prestar esse apoio. O apoio da população foi fundamental, sem eles não teríamos essa brilhante demonstração de solidariedade e empatia com o povo baiano”, citou.

Além dos donativos, o GDF também enviou um time para reforçar as missões de resgate às vítimas das enchentes. “Mandamos uma equipe de 20 militares, todos preparados nessa parte de salvamento na área de alagamento, junto com seis veículos e quatro barcos para socorrer nossos irmãos baianos”, explicou o subcomandante-geral do CBMDF, coronel Edimar Hermógenes de Moura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe dos bombeiros retornou ao DF na noite de terça-feira (4), mas um helicóptero cedido pela Polícia Militar do DF (PMDF) vai ficar na Bahia até o fim desta semana, auxiliando em missões. O comandante da corporação, coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, exaltou a união de esforços. “Estamos mostrando a força da integração dos órgãos de segurança do DF, não apenas para combater o crime, mas também para salvar vidas. Juntos somos mais fortes”, afirmou.

O chefe da Defesa Civil, coronel Deusdete Vieira de Souza Junior, comentou sobre o diálogo com as forças de segurança baianas para otimizar a chegada dos donativos. “Recebemos um comunicado da Defesa Civil da Bahia solicitando esse apoio, para colaborarmos. Então trabalhamos, GDF e SSP, no sentido de coordenar os esforços para que esses materiais cheguem lá na ponta, no município afetado”, finalizou.

*Com informações da Agência Brasília