Confira vagas de emprego com salário de até R$ 3,2 mil

O maior salário do dia é para mecânico de diesel e eletricidade, pagando R$ 3.200, mais benefícios, e é necessário ter ensino médio completo

Diversas vagas de emprego estão disponíveis no Distrito Federal. As agências do trabalhador oferecem, nesta quinta-feira (6), 181 oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. O maior salário do dia é para mecânico de diesel e eletricidade, pagando R$ 3.200, mais benefícios, e é necessário ter ensino médio completo. Para a função há três vagas.

Se você é operador de guindaste móvel, há uma vaga com salário de R$ 2.000, mais benefícios. A Secretaria de Trabalho também divulgou uma vaga para professor de administração, que tenha curso superior completo, cujo salário é de R$ 1.500, mais benefícios.

Já operadores de vendas em lojas em busca de emprego têm boa chance nesta quinta-feira. Existem 20 oportunidades para a função com proventos de R$ 1.212, mais benefícios, sem exigência de escolaridade.

São boas as chances também para quem tem o ensino médio completo e queira trabalhar como auxiliar operacional de logística. Estão abertas 40 vagas para a função, com salário de R$ 1.106,83, mais benefícios.

Sem exigência de escolaridade, nem de experiência, existem oito vagas para soldador, cujo salário é R$ 1.860, mais benefícios. Já para técnico de produção, são quatro vagas, e é necessário ter ensino médio completo.

Há quatro oportunidades para empregado doméstico nos serviços gerais, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 1.200, mais benefícios. Para quem é esteticista, tem uma vaga com salário de R$ 1.100, mais benefícios, e uma chance para faturista, pagando R$ 1.700, mais benefícios, além de uma vaga para marceneiro, com salário de R$ 1.100, mais benefícios, entre outras.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas ou conferir as especificações pode ir a uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, o interessado pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil dele for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

*Com informações da Agência Brasília