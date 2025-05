GDF inicia recuperação do pavimento em vias rurais do Gama

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a recuperação do pavimento das vias de ligação com as regiões rurais do Gama.

Os serviços são executados pela Administração Regional do Gama, com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Para revestir as vias rurais, as equipes estão utilizando resíduos de construção civil, material conhecido como RCC. Até o momento, já foram feitas cerca de 280 viagens de caminhões com insumos. O DER-DF também atua no patrolamento das vias.

Em paralelo, o governo trabalha na desobstrução de oito bacias de contenção de águas pluviais, contenção de erosões e na abertura de novos bolsões ao longo das vicinais. O objetivo é garantir o escoamento adequado da água das chuvas e evitar a formação de poças, que podem atrapalhar o deslocamento dos veículos.

Segurança e conforto

Segundo a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, o foco é garantir mais segurança e conforto à população, especialmente aos estudantes. “A administração, em parceria com a Novacap e o DER, realiza diariamente manutenções nas vias rurais”, pontua. “É de grande importância para nossa comunidade. Muitos alunos dependem dessas estradas, e a gente trabalha constantemente para melhorar a vida do nosso cidadão”.

Morador da Ponte Alta Sul, o bancário Gilberto Porfírio, 55 anos, relatou que a situação das vias melhorou significativamente: “Há dois anos, na época das chuvas, era uma situação calamitosa. Hoje, nossas solicitações foram atendidas. A estrada foi recuperada com RCC, instalaram guard-rails, e os ônibus escolares já conseguem passar com segurança”.

Além das vicinais 379 e 383, a Administração Regional do Gama anuncia que outras vias paralelas à DF-180, como as do Núcleo Rural Casa Grande, Ponte Alta Sul, Engenho das Lages, Vila Roriz e Residencial Paraíso, também receberão manutenção nos próximos meses.

Com informações da Agência Brasília