PMDF localiza e intercepta suspeitos de homicídio em Santa Maria; dois morrem após confronto

Na noite do último sábado (17), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio das equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas), localizou e interceptou dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem ocorrido horas antes, em Santa Maria.

O crime aconteceu por volta das 14h50, nas proximidades da Escola Classe 203, na QR 203. Testemunhas relataram ao COPOM que os autores estavam em um Fiat Siena branco com rodas vermelhas e teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

Após levantamento de informações, a PMDF identificou a rota de fuga dos suspeitos e localizou o veículo em deslocamento pela DF-180.

Ao perceberem a aproximação policial, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram para uma área de mata. Durante a perseguição, um dos homens atirou contra os policiais com um revólver calibre .38. A equipe reagiu e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu.

Com o apoio da Polícia Civil de Goiás, o segundo suspeito foi localizado em uma residência no setor Mansões Ilha Bela, em Águas Lindas (GO). No momento da abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide e o homem foi atingido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Goiás e levado ao Hospital Bom Jesus, mas também morreu.

Na ação, foi apreendido outro revólver calibre .38, da marca Rossi, com três munições deflagradas e três intactas. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Águas Lindas de Goiás.