Festival, caminhada, corrida e festa trazem alterações em vias do DF neste domingo

O Detran-DF está executando uma operação no Parque da Cidade por causa do Funn Festival, que começou na sexta (16) e termina neste domingo (18). Os agentes implantaram sinalização entre os estacionamentos nº 1 e nº 2.

No estacionamento nº 2 há um corredor de mobilidade para garantir a fluidez do trânsito, enquanto as faixas de pedestre já estão sinalizadas nas proximidades do Pavilhão de Exposições – onde há áreas para desembarque de passageiros. Painéis eletrônicos estão orientando condutores e pedestres no local.

Também por causa de eventos programados para este domingo, além do Parque da Cidade, as intervenções no trânsito abrangem Esplanada dos Ministérios, Setor Militar Urbano, Águas Claras e Guará.

O horário das 7h às 13h está reservado para o passeio ciclístico Bora de Bike, com largada prevista para as 9h, no estacionamento nº 7 do Parque da Cidade. Cerca de três mil pessoas ciclistas devem participar do passeio, e, para que haja segurança dos participantes, o Detran-DF estará com uma viatura de quatro rodas e duas motocicletas no acompanhamento.



O trajeto é dentro do parque, no sentido anti-horário, com saída e chegada no estacionamento nº 7. Por conta desse movimento, a circulação de veículos no Parque da Cidade está permitida somente no sentido horário.

Corrida da Infantaria 2025

Das 6h30 às 10h, a Corrida da Infantaria 2025 movimentará a Avenida Duque de Caxias – Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), local de largada e chegada dos percursos de 4 km, 5 km e 10 km. Os participantes seguirão pela Duque de Caxias, Praça dos Cristais, Avenida do Exército, DF-010 e via N1, ocupando as duas faixas da direita. Desde as 6h30, as vias de acesso à corrida estão totalmente fechadas para veículos, sendo permitido somente o acesso aos corredores e organizadores do evento.

Corrida Netshoes

Entre as 6h30 e as 10h, as alterações no trânsito atingem a Esplanada dos Ministérios para a Corrida Netshoes. Cerca de 1,5 mil pessoas se concentrarão para largada e chegada na altura do Museu da República. O trajeto compreende as vias S1, N1 e Eixo Rodoviário Norte. Os acessos da via L4 Norte e do Palácio Presidencial para a via N1 ficarão fechados a partir das 6h30. Apenas a faixa mais à direita da via N1 será liberada para os veículos de emergência do 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A entrada e a saída do estacionamento da Catedral serão realizadas pelo túnel da Cúria, na via S2. A faixa mais à direita da via S1 ficará liberada para a saída de veículos que vierem dos Ministérios.

22º aniversário de Águas Claras

Em Águas Claras, desde as 6h30, estão fechados os acessos ao local do desfile cívico em homenagem ao 22º aniversário da cidade – que começou às 7h e vai até as 12h. Os participantes saíram da Estação Arniqueiras, na Avenida Boulevard Norte, de onde seguirão pela Avenida Manacá e finalizarão o trajeto no estacionamento interno da Administração de Águas Claras.

Caminhada Mariana

No Guará, haverá a Caminhada Mariana, das 15h30 às 19h30. Os fiéis se concentrarão no estacionamento externo da Paróquia Maria Imaculada, situada na EQ 15/17 do Guará 2, de onde sairão em caminhada e retornarão ao ponto de partida. Eles passarão pela 4ª Delegacia de Polícia, seguindo pela área central da QE 23, sentido Estação Guará, contornando a QE 13 e a QE 15, entrando pela avenida central da QE 17 e voltando ao estacionamento da paróquia. Os agentes do Detran-DF, em duas viaturas, farão o acompanhamento da procissão, garantindo a segurança da comunidade durante o trajeto.

*Com informações do Detran-DF