Foragido por homicídio é preso durante blitz no Recanto das Emas

Na noite do último sábado (17), por volta das 23h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio.

A prisão ocorreu durante uma operação de bloqueio na região do Recanto das Emas. Os policiais desconfiaram da atitude do condutor de uma motocicleta que tentou acessar a via pela contramão para evitar a fiscalização. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o homem era foragido da Justiça e respondia por crime de homicídio. Ele foi imediatamente detido e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da autoridade judicial.

A motocicleta utilizada pelo suspeito foi devolvida ao proprietário legal.