PMDF apreende arma de uso restrito durante operação em chácara de Ceilândia

Na noite deste sábado (17), por volta das 19h20, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma de fogo de uso restrito durante atendimento a uma ocorrência de furto e receptação em uma chácara no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, região do INCRA 09, em Ceilândia.

Enquanto averiguavam a denúncia, policiais receberam informações de moradores da área sobre um trabalhador rural que estaria guardando uma arma sem procedência conhecida.

Com apoio do setor de inteligência da PMDF, a equipe foi até o barraco onde o homem vivia e, após abordagem, ele confirmou a presença do armamento e autorizou a entrada dos agentes.

No local, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, sem munição, e um carregador com dez projéteis intactos.

O trabalhador alegou inicialmente ser o dono da arma, mas, já na delegacia, afirmou que estaria apenas guardando o objeto a pedido de um conhecido, por medo de sofrer ameaças.

O verdadeiro dono do armamento, segundo o abordado, havia sido preso momentos antes na mesma propriedade, suspeito de envolvimento em um furto de equipamentos agrícolas. Os objetos, segundo a PM, estavam sendo revendidos de maneira ilegal. Nenhum dos dois apresentou qualquer documentação que justificasse a posse ou o porte da arma.

Ambos os homens já possuem antecedentes criminais e respondem a processos judiciais.

A arma, as munições e os detidos foram levados à 15ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.