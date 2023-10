GDF inaugura oficialmente Boulevard do Túnel Rei Pelé

Ibaneis comemorou a entrega da obra. “Essa obra melhora o comércio da região e facilita a locomoção das pessoas”, disse o governador

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou oficialmente, nesta quarta-feira (04), o Boulevard do Túnel Rei Pelé, no Setor Central de Taguatinga. Segundo a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a obra, que custou R$ 300 milhões, integra toda a construção do Túnel. Os recursos para o projeto foram oriundos de financiamento da Caixa Econômica Federal, da parte do PAC da Mobilidade.

“Não temos o valor investido apenas no Boulevard. Mas essa entrega complementa o nosso grande Túnel Rei Pelé. Essa obra devolve o protagonismo para Taguatinga. São estacionamentos, vias e asfaltos novos, além de um corredor de ônibus. É uma entrega completa, feita com muito carinho e amor por quem confia e acredita na cidade. Peço desculpa pelo transtorno das obras, à população, mas foi necessária”, comentou o secretário de Obras, Luciano Oliveira.

Dentre os serviços executados em toda a obra estão: implantação de faixa exclusiva para o transporte público coletivo, construção de calçadas acessíveis, ciclovia, estacionamentos em frente ao comércio, novos meios fios, nova iluminação pública, sinalização horizontal e vertical e paisagismo.

Ibaneis comemorou a entrega de mais uma etapa da obra do Túnel Rei Pelé. “Para todos nós é uma alegria muito grande entregar o Boulevard. Essa obra melhora o comércio da região e facilita a locomoção das pessoas. Agora estamos fazendo uma complementação das calçadas, e daqui a 15 dias vamos lançar a reforma da Praça do Relógio que é muito importante para compor todo esse cenário da região. Taguatinga é bastante movimentada, e por isso estamos pensando nessa renovação para a cidade.”

Boulevard do Túnel Rei Pelé

Ao Jornal de Brasília, a estudante Kelly, de 20 anos, avalia como positiva a obra do Túnel Rei Pelé, principalmente pela abertura do corredor exclusivo para ônibus e das vias marginais do Túnel, desde a última segunda-feira (02).

“Pelo pouco que já andei aqui desde segunda-feira, notei que ficou um pouco mais fácil de transitar entre as vias. Agora tem muito mais sinalização, e antes era meio bagunçado. Principalmente na época da construção que tinha uma barreira no meio e as pessoas tentavam atravessar fora da faixa. No meu ponto de vista, essa parte de retenção para o passageiro também ficou bem mais seguro, na parte de trás o trânsito era muito travado. Por conta do engarrafamento demorava cerca de 10, 15 minutos para sair apenas das partes das paradas, então acredito que está otimizando mais o tempo. Trazer a maior parte da frota para o Túnel melhorou muito”, comenta Kelly.

Cerca de 52 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público no Centro de Taguatinga serão beneficiados com a abertura do corredor exclusivo e das vias marginais. O corredor exclusivo está disponível para os ônibus com portas dos dois lados, permitindo o embarque e desembarque no canteiro central do Boulevard.

De acordo com informações da Secretaria de Transporte de Mobilidade (Semob), 97 veículos de 25 linhas de ônibus terão acesso liberado ao corredor exclusivo do Túnel Rei Pelé. Já pelas vias marginais, devem circular 279 coletivos de 73 linhas. Ao todo, a mudança atende 2.255 viagens diárias em dias da semana, e 1.951 no final de semana.

O trajeto pelo corredor exclusivo (pista central) será somente para as linhas que operam veículos com portas dos dois lados. Os ônibus tradicionais, com portas apenas pelo lado direito, farão acesso pela via marginal, que passa em frente ao banco do Bradesco. Os coletivos que circulam pelo corredor exclusivo e pelas vias marginais são das concessionárias: Urbi, Marechal, São José, Piracicabana e Pioneira.

Desde julho de 2020, os ônibus que transitam no sentido Plano Piloto faziam desvio pela Avenida das Palmeiras, com as linhas Elmo Serejo, Samdu Sul e Comercial Norte em direção à EPTG e ao viaduto do Pistão. Com a conclusão das obras na Avenida Central, os veículos não utilizarão mais a Avenida das Palmeiras, e seguirão pelo corredor exclusivo e pelas vias marginais.

Com a desativação do trânsito de coletivos pela Avenida das Palmeiras, duas paradas de ônibus localizadas entre a Comercial Norte e o Pistão Norte ficaram inativas. Na Avenida Central, onde passarão veículos com porta do lado esquerdo, haverá uma parada entre a Samdu e a Comercial e outra entre a Comercial e o Pistão.

As regiões mais beneficiadas serão: Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama, Santa Maria, Águas Claras, Guará e Cidade Estrutural.