Colisão entre bicicleta e carro deixa um ferido na EPTG

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu à ocorrência com o emprego de duas viaturas

Um ciclista foi levado às pressas para o hospital após ser vítima de um atropelamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) nesta quarta-feira (4).

O acidente, que envolveu um carro de passeio e uma bicicleta, aconteceu nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro, no sentido Brasília, às 06h41. O veículo envolvido foi um GM Prisma de cor prata, conduzido por uma mulher de 37 anos, que saiu ilesa do incidente.

Infelizmente, o ciclista, de 57 anos, não teve a mesma sorte. Ele foi atingido pelo veículo e sofreu fratura na perna esquerda, além de escoriações. Os bombeiros atenderam a vítima no local e a transportaram para o Hospital de Base do Distrito Federal, onde recebeu cuidados médicos imediatos.

Apesar dos ferimentos, o ciclista estava consciente, orientado e estável, graças à resposta rápida e eficiente dos socorristas.