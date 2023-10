Projeto Lab Audiovisual abre oficina de sonorização

As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, de forma gratuita, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

O projeto Lab Audiovisual oferece, de amanhã (5) a 14 de novembro, uma oficina de sonorização com o diretor Alex Vidigal. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, de forma gratuita, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Para se inscrever, basta preencher o formulário.

A ideia do Lab Audiovisual é contemplar adolescentes a partir dos 14 anos e adultos interessados neste segmento, ainda considerado elitizado. O diretor Alex Vidigal já lecionou na Universidade de Brasília (UnB) e em instituições privadas durante anos.

“Pretendemos fomentar um processo de democratização e de inclusão na dada área cultural. Para tanto, as oficinas propostas servirão como escada para estes aspirantes do ramo audiovisual, os guiando por dentre as técnicas construtivas cinematográficas que são os pilares da sétima arte”, destaca uma das coordenadoras do projeto, Camila Palatucci.

Serviço:

Oficina de sonorização com o diretor Alex Vidigal

Aulas de 5 de outubro até 14 de novembro

Às terças e quintas-feiras, das 18h à 22h

No Espaço Cultural Renato Russo – CRS 508, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Inscrições gratuitas pelo formulário: https://forms.gle/NuXGDh3LVPsBcJhV8

Não recomendado para menores de 14 anos

Mais informações: [email protected] / [email protected] / @labaudiovisualdf