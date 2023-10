Saúde oferecerá 150 DIUs gratuitos durante o Outubro Rosa

A ação tem como ponto central oferecer uma opção de planejamento familiar acessível e de qualidade

Durante o Outubro Rosa, uma parceria entre as secretarias da Mulher (SMDF) e a da Saúde (SES), irá oferecer, em todas as terças-feiras deste mês, a colocação de 150 dispositivos intrauterinos (DIUs), proporcionando às mulheres um acesso facilitado a métodos contraceptivos seguros e eficazes.

A ação tem como ponto central oferecer uma opção de planejamento familiar acessível e de qualidade. A Casa da Mulher Brasileira será o local onde as mulheres poderão receber o DIU gratuitamente, contando com profissionais capacitados para realizar o procedimento de forma segura e acolhedora.

“O mês de outubro será dedicado à saúde da mulher. Queremos lembrar cada uma delas da importância de tirar um tempo para si. A iniciativa representa um passo significativo na promoção da saúde reprodutiva e no acesso igualitário a métodos contraceptivos. Queremos garantir que as mulheres tenham o poder de tomar decisões qualificadas e sejam informadas sobre sua saúde e planejamento familiar”, afirmou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destacando a importância da parceria com a Unidade Básica de Saúde 1 (UBS 1) de Ceilândia.

A colocação do DIU é uma alternativa contraceptiva de longa duração, sendo uma opção eficaz para mulheres que desejam um método seguro e de baixa manutenção. A disponibilização gratuita destes dispositivos durante todo este mês destaca o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) em proporcionar às mulheres ferramentas para o controle consciente de sua saúde.

A parceria com a SES permite a implementação de políticas integradas que abordam tanto as necessidades de saúde quanto as questões de gênero. “A ação é voltada para proporcionar acesso a todas as mulheres do DF e Entorno ao planejamento reprodutivo, com a inserção do DIU de cobre, que dura 12 anos, e à prevenção do câncer do colo de útero e de mama, especialmente às mulheres vítimas de violência e vulnerabilidade social”, explicou a enfermeira Sheylla Ferreiar. “Hoje, fiquei emocionada com a quantidade de mulheres que procuraram a CMB na Ceilândia para a inserção do DIU. Desejo que todas as mulheres sejam atendidas em todas as suas necessidades”.

Para garantir o atendimento, as mulheres foram cadastradas nas consultas realizadas na UBS e também na Casa da Mulher Brasileira, onde puderam contar com acolhimento de profissionais treinados para esclarecer dúvidas. A profissional autônoma Lailça de Macedo destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado pela SMDF na CMB. “Essa é uma oportunidade muito boa. Eu tive uma gravidez muito complicada, e colocar o DIU é a minha melhor opção. Fico muito feliz em ter um espaço como esse próximo à minha casa e que atende as mulheres”, disse.

As informações são da Agência Brasília