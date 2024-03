GDF abre inscrições para cursos profissionalizantes para mulheres

Há cursos profissionalizantes em extensão de cílios, design de unhas, depilação, maquiagem, design de sobrancelha e limpeza de pele

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) abriu as inscrições para o programa Capacitando Elas, que promove treinamentos destinados exclusivamente às mulheres para que elas ingressem no mercado de trabalho.

Há cursos profissionalizantes em extensão de cílios, design de unhas, depilação, maquiagem, design de sobrancelha e limpeza de pele. São 300 vagas ao todo e as interessadas devem se inscrever até 13 de março no site da secretaria.

Os cursos serão ministrados no período da noite, das 18h às 22h, na sede do Instituto Me Ajude a Ajudar, no Recanto das Emas (Quadra 201, Conjunto 2, Lote 1), com duração total de 80 horas/aula. Cada curso tem uma data prevista para iniciar. O primeiro é o de extensão de cílios, marcado para começar dia 25 deste mês e previsão de conclusão em 19 de abril. O resultado dos contemplados será divulgado pela pasta até o dia 15 de março.

As informações são da Agência Brasília