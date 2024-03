Blitz educativa homenageia Dia das Mulheres

Na ocasião, a ação educativa terá como foco a divulgação de procedimentos de segurança da mulher na via pública

Para homenagear o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (08), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) irá realizar uma blitz educativa no Park Way, como parte de evento organizado pela administração regional. O encontro acontecerá na quadra 14, das 10h às 11h30.

Na ocasião, a ação educativa terá como foco a divulgação de procedimentos de segurança da mulher na via pública, destacando o tema Mulher, a sua responsabilidade no trânsito faz a diferença.

As mulheres abordadas pelas equipes do Detran-DF receberão um kit com porta-batom, chaveiro, sachê perfumado, marcador de texto e informativo sobre os cursos gratuitos para mulheres.

As informações são da Agência Brasília