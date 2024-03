Dia da Mulher: Foro de Águas Lindas terá palestra sobre autoconhecimento

Segundo a diretora do foro, juíza Cláudia Andrade, a palestra será sobre o autoconhecimento das mulheres e a capacidade de se perdoar

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (08), o Foro de Águas Lindas de Goiás oferecerá uma palestra com o tema “Resgate-se: seja protagonista da sua própria história”, além de um coffebreak e a apresentação de um coral.

Segundo a diretora do foro, juíza Cláudia Andrade, a palestra será sobre o autoconhecimento das mulheres e a capacidade de se perdoar. “Eu escolhi esse tema por ser algo muito importante e pouco conversado entre as mulheres. Todas as mulheres têm questões onde se anulam, seja pelo trabalho ou família, e acabam se perdendo. Então, nessa palestra será tratado o autoconhecimento, o conhecimento do eu interior e a capacidade de se perdoar”, explica a magistrada.

A conversa, liderada pela psicanalista e especialista em comportamento humano Michaella GMP, deve abordar o processo de encontrar o melhor em si e potencializá-lo. “O que eu constantemente vejo são mulheres extremamente cobradas, até por elas mesmas. Elas devem ser boas profissionais, boas mães, boas donas de casa, elas são sempre cobradas. Para mim, o maior erro da humanidade é a busca da aceitação alheia e a perfeição, o que leva a frustração. Então, o que eu vou tentar mostrar não é o segredo da perfeição, mas a busca pela plenitude através do reconhecimento das nossas qualidades e defeitos”, diz a especialista.

Segundo Michaella, ao aceitar suas forças e fraquezas, inicia-se um processo de cura. “Nós só curamos o que reconhecemos. Então, não é acabar com as tendências, mas controlá-las a partir do reconhecimento. É esse processo de acabar com a culpa que se aprende a se responsabilizar. Entender que, naquele momento, você fez o que você deu conta e ele era o seu melhor. Mas que esse aprendizado foi o suficiente para você fazer diferente da próxima vez”, continua Michaella.

Além da palestra, ainda será servido um café da tarde para as mulheres e terá uma apresentação de um coral composto por presos em regime fechado. “Nós decidimos fazer essa homenagem porque toda mulher tem sua luta, sua história, e merece ser homenageada, não só nesse dia, mas todos os dias”, finaliza Cláudia.

Serviço

Data: 08/03

Horário: 13h

Local: Fórum de Águas Lindas de Goiás – Plenário do Júri