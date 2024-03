Foragido do GO é localizado no DF e reage à prisão

Durante as buscas, os policiais encontraram duas armas de fogo, um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e grande quantidade de munições

A Polícia Civil do Distrito Federal localizou, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Goiás, nesta quarta-feira (13/03) um suspeito de tentativa de homicídio, foragido desde 2005. O criminoso foi localizado e preso no Recanto da Emas, porém no momento da abordagem policial ele reagiu à prisão.

De acordo com as investigações o homem suspeito de praticar uma tentativa de homicídio na cidade de Iaciara, em Goiás, teria fugido e estabelecido residência em Brasília, onde abriu uma Oficina de Auto Peças na ADE 400 do Recanto das Emas-DF. A polícia foi até o local e encontrou o foragido que reagiu à prisão e tentou pegar as armas dos policiais. Em seguida ele foi contido pela equipe, algemado e conduzido à 27º Delegacia de Polícia (Recanto da Emas).

Durante as buscas na oficina, os policiais encontraram duas armas de fogo, um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e uma grande quantidade de munições de calibres diversos. Além de ter o Mandado de Prisão cumprido em seu desfavor, o criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de Posse Ilegal de Arma de Fogo e Resistência.

O homem foi conduzido à carceragem da PCDF onde aguardará o seu recambiamento para a Comarca de Iaciara,

local onde deverá cumprir a pena pela tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.