Homem morre após levar tiro de chumbinho no olho durante briga de vizinhos em Ceilândia

O homem foi levado em estado grave para o Hospital de Base e faleceu três dias depois, após ter morte cerebral

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando o homicídio de um homem atingido no olho por um disparo de espingarda de chumbinho. Fernando Antônio de Souza, 35 anos, foi baleado durante uma briga entre vizinhos em Ceilândia, em 4 de março. Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Base e faleceu três dias depois, após ter morte cerebral.

As disputas entre as famílias de Fernando e dos acusados, Kallebe Antônio Rezende, 23 anos, e seu padrasto, Welton Antônio de Souza, 61 anos, teriam se intensificado após a morte por afogamento de um parente dos acusados. Fernando e seus familiares passaram a ser responsabilizados pela morte do jovem.

Antes do disparo que atingiu Fernando no olho, houve uma troca de ameaças entre os dois acusados e a vítima. Durante o tumulto, insultos foram trocados e pedras foram arremessadas contra os portões das casas. Em um momento tenso, Welton pegou a espingarda de chumbinho das mãos de Kallebe e disparou contra Fernando, que estava cerca de 4 metros de distância.

Após o disparo, a vítima ainda recebeu chutes e foi golpeada na cabeça com um pedaço de madeira. O tiro perfurou seu olho e Fernando caiu imediatamente.

Os dois acusados então fugiram do local em uma moto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PMDF) foram chamados. Fernando foi levado para o hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

Algumas horas depois, os acusados se apresentaram à PCDF e prestaram depoimento, além de entregarem a espingarda de chumbinho usada no crime. Ambos alegaram ter agido em legítima defesa.