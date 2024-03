PCDF localiza autores de abandono a filhotes de cães na Ceilândia

A mulher e o filho, suspeitos de praticar o crime possuiam ainda, um outro filhote de Pitbull em sua residência.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais – DRCA/CEPEMA, identificou os responsáveis pelo abandono de dois filhotes de cães da raça Pitbull, em Ceilândia Sul. A mulher e o filho, suspeitos de praticar o crime possuiam ainda, um outro filhote em sua residência.

O crime ocorreu na manhã do último sábado (09/03), por volta das 07 horas, e gerou comoção nas redes socias. Após tomar conhecimento do caso, a polícia iniciou as investigações. No interior da residência dos suspeitos foi encontrado um terceiro filhote. De acordo com a PCDF, o filhote estava com inúmeras feridas pelo corpo, edema em todos os membros, desidratado, com ectoparasitas, anemia e sarna, além de regiões com alopecia.

Ainda no interior da residência, havia um papagaio verdadeiro, espécie que pode caminhar para extinção de acordo com os policiais. O animal era mantido em cativeiro dentro do imóvel.

O artigo 32, da Lei Ambiental, prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos para quem pratica abuso e maus tratos contra cães e gatos.

Os autores do crime foram indiciados pela pratica do crime de abuso e maus tratos contra cães e gatos. Eles podem pegar pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. O responsável por manter o papagaio em cativeiro irá responder também pelo crime disposto no artigo 29, da Lei Ambiental.