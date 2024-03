Mulher morre após ser atingida no pescoço por linha de pipa com cerol em Ceilândia

Thaís Nunes de Oliveira estava em estado grave e internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Uma mulher, de 30 anos, foi atingida no pescoço por uma linha com cerol em Ceilândia, no Distrito Federal, em 4 de fevereiro, enquanto saía do trabalho, faleceu nesta terça-feira (12). Thaís Nunes de Oliveira estava em estado grave e internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O acidente ocorreu quando ela estava saindo do plantão na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Ceilândia. Thaís, que era técnica em patologia, estava a caminho de casa de moto quando foi atingida pela linha com cerol.

De acordo com informações do marido dela, o óbito foi registrado às 4h50 desta terça-feira. É importante ressaltar que a venda e o uso de cerol são proibidos no Distrito Federal.