Homem com mais de 22 passagens resiste à abordagem e atropela dois PM com carro blindado na Asa Sul

Durante a fuga, o motorista tentou atingir outras viaturas com o carro

Após atropelar dois policiais militares, um indivíduo de alta periculosidade, foragido da Justiça com mais de 22 passagens criminais, foi preso em um carro blindado na Asa Sul.

A prisão ocorreu nesta madrugada (13), realizada pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21), na Asa Sul.

Durante o patrulhamento na área do Setor de Diversões Sul (Conic), a equipe se deparou com um carro estacionado, ligado, em um estacionamento conhecido por ser ponto de venda de drogas e ter altos índices de roubo.

Os policiais se aproximaram do veículo e notaram que havia o motorista e uma passageira menor de idade. Foi solicitado que ambos saíssem do carro e se identificassem.

Os indivíduos resistiram à abordagem, e foi necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo contra o primeiro autor, porém sem sucesso.

O homem conseguiu entrar no veículo e atropelou dois policiais na tentativa de fugir do local, chegando a colidir com a viatura. Em seguida, retornou e avançou novamente com o carro em direção à equipe, que conseguiu evitar o impacto.

Ele fugiu do local com o veículo, deixando a adolescente para trás, que continuou resistindo à abordagem. Após ser contida, a equipe iniciou o acompanhamento e solicitou apoio via rádio, descrevendo as características do veículo.

Após uma perseguição prolongada, os militares conseguiram parar o veículo.

O indivíduo foi detido e levado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Na delegacia, foi constatado que ele possui mais de 22 registros criminais no estado do Rio de Janeiro, incluindo crimes de feminicídio, homicídio, roubo e estelionato, além de ter um mandado de prisão em aberto por homicídio.