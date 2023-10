Feminicídio: mulher esfaqueada pelo companheiro morre após 10 dias de internação

O suspeito foi preso preventivamente na sexta-feira (20) e permanece sob custódia

Neste sábado (21), a Polícia Civil confirmou o falecimento de Laísa Rocha da Silva, 35 anos, residente no Gama, Distrito Federal. Laísa, que foi esfaqueada pelo companheiro em 11 de outubro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta madrugada.

Desde o dia do ataque, Laísa estava internada no Hospital Regional do Gama (HRG), após ter sido atingida por golpes de faca no pescoço e no peito, resultado de uma discussão com Tiago Nunes Santana, seu companheiro. O suspeito foi preso preventivamente na sexta-feira (20) e permanece sob custódia.

Laísa deixa duas filhas enlutadas por essa tragédia. Sua morte representa o 29° caso de feminicídio no Distrito Federal em 2023, indicando um aumento alarmante de 70% em comparação aos 17 casos registrados ao longo de 2022.