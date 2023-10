Cinco pessoas morrem após ônibus de viagem tombar na BR-070

Neste sábado (21), um trágico acidente envolvendo um ônibus de viagem deixou cinco pessoas mortas e pelo menos 14 feridas na BR-070, próximo a Ceilândia, no Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi rapidamente acionado para prestar socorro às vítimas do terrível incidente. De acordo com as informações fornecidas pelos bombeiros, sete pessoas foram levadas ao hospital em estado grave, enquanto outras sete, com ferimentos leves, também receberam atendimento. O ônibus, que transportava um total de 32 passageiros, acabou perdendo o controle após colidir com outro veículo, conforme relatado por testemunhas.

As vítimas foram encaminhadas para diferentes hospitais, incluindo os de Ceilândia, Taguatinga e o Hospital de Base. Entre os que perderam a vida, quatro eram homens e uma era mulher, aprofundando ainda mais a tragédia que se abateu sobre as famílias envolvidas.

De acordo com as autoridades, o motorista do ônibus foi ouvido pela Polícia Civil e, aparentemente, estava em condições físicas e mentais adequadas durante o incidente. Segundo relatos, o ônibus, que realizava a rota do Maranhão para Brasília, operava de forma clandestina, conforme revelado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).