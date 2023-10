Cursos de estética e beleza promovem capacitação para mulheres

Secretaria da Mulher e o Instituto BRB promovem qualificações de técnicas de depilação, alongamento de unhas e extensão de cílios; inscrições começam na segunda (23)

A Rede Sou + Mulher, vinculada à Secretaria da Mulher, em colaboração com o Instituto BRB, oferece três cursos gratuitos por meio do Projeto Mão na Massa. Com o objetivo de qualificar mulheres para o ingresso no mercado de estética e beleza, abrangendo as áreas de técnicas de depilação, alongamento de unhas e extensão de cílios. Com vagas limitadas, as inscrições estarão abertas de 23 a 31 de outubro.

As aulas oferecidas pelo projeto são compostas por quatro etapas: preparatória, prática, empreendedorismo e certificação. O curso de alongamento, com carga horária de 60 horas, será realizado na Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, com previsão de início das aulas em 6 de novembro, no turno vespertino, de segunda a sexta-feira.

O Senac de Ceilândia será o local para os outros dois cursos, também no horário da tarde. O de técnicas de depilação que ocorrerá a partir de 6 de novembro, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 80 horas. Já o curso de extensão de cílios, com duração de 20 horas, tem previsão de começo das aulas em 11 de dezembro. Para as interessadas, a única exigência é ter no mínimo 18 anos.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o projeto proporciona a busca pela autonomia financeira das mulheres. “Identificamos que, para muitas mulheres, a falta de capacitação e experiência profissional acarreta a dependência financeira. Queremos abrir as portas do mercado de trabalho para que elas tenham a sua autonomia econômica e possam decidir sobre o seu futuro ao saírem do estado de vulnerabilidade financeira”, destaca.

A Rede Sou + Mulher tem como objetivo estimular ações voltadas para o combate à violência contra as mulheres, a promoção da igualdade entre mulheres e homens, o empreendedorismo feminino e a autonomia econômica feminina. Ela busca reunir esforços distintos, otimizar resultados, dar visibilidade às ações já existentes no âmbito de todo o governo e promover novas ações.

Instituída em março de 2019, por meio do decreto nº 39.705, a Rede Sou + Mulher é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SMDF, com o objetivo de articular parcerias envolvendo organizações públicas e privadas.

Para participar, a organização interessada deve aderir à Carta de Princípios, que norteará a atuação das instituições integrantes. Podem fazer parte da Rede órgãos e entidades públicas distritais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, empresas públicas federais e distritais, organismos internacionais, organizações da sociedade civil e entidades empresariais. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected].

Curso de alongamento de unhas

Inscrição: de 23 a a 31 deste mês

Período do curso: De 6 a 27/11, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h

Local: Casa da Mulher Brasileira (CNM 1 Ceilândia)

Inscrições por este link.

Curso de técnicas de depilação

Inscrição: de 23 a a 31 deste mês

Período do curso: De 6/11 a 6/12, de segunda a sexta, das 14h às 18h

Local: Senac (QNN 1 Conjunto D Ceilândia Norte)

Inscrições por este link.

Curso de extensão de cílios

Inscrição: de 23 a a 31 deste mês

Período do curso: 11/12 a 15, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h

Local: Senac – Quadra QNN 1 Conjunto D Ceilândia Norte | DF

Inscrições por este link.

Com informações da Agência Brasília