Ônibus clandestino tombou após tentativa de fuga dos fiscais da ANTT na BR-070

As autoridades deram ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-070

No início da noite deste sábado (21), um ônibus de turismo capotou na BR-070, resultando na trágica morte de pelo menos cinco passageiros e deixando outros 14 feridos. O veículo, que estava em condições irregulares, era escoltado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no momento do acidente.

O acidente ocorreu em meio a condições adversas, com os pneus do ônibus desgastados e chuva intensa. O motorista foi levado ao local para prestar depoimento ainda na noite de sábado.

O ônibus, operando de forma clandestina, realizava a rota do Maranhão para Brasília. As autoridades deram ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-070, pouco depois de Águas Lindas de Goiás, onde uma inspeção revelou tratar-se de um transporte pirata.

Seguindo os procedimentos padrão, os agentes da PRF contataram os fiscais da ANTT para assumirem a ocorrência, planejando escoltar o ônibus até o terminal rodoviário mais próximo. O acordo era que o motorista deixasse todos os passageiros na rodoviária de Taguatinga e providenciasse transporte regular para que pudessem continuar a viagem até seus destinos finais.

No entanto, na altura de Ceilândia, o motorista tentou escapar dos fiscais da agência reguladora, acelerando o veículo. Em um momento crítico, com a pista escorregadia devido à chuva, ele perdeu o controle da direção e o ônibus tombou no canteiro central da BR-070, resultando na tragédia que tirou vidas e feriu várias pessoas.