Equipes buscam minimizar impactos das chuvas em Vicente Pires

Chuvas torrenciais abalaram o Distrito Federal neste final de semana. Taguatinga e Vicente Pires, em especial, foram extremamente afetadas pelos temporais. Em pouco tempo as ruas acabaram alagadas trazendo transtornos a moradores e comerciantes.

Para minimizar os impactos, desde sábado equipes da Secretaria de Obras, Secretaria das Cidades, DER-DF, SLU, administração regional, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuam na área fazendo a limpeza das ruas, casas e comércios afetados.

Hoje, por exemplo, essas equipes concentraram seus esforços na retirada da lama nas localidades mais afetadas pela chuva.

“Primeiramente, importante destacar que choveu muito na região em pouco tempo. Os principais problemas foram constatados em ruas que ainda não passaram por obras e/ou estão em obras neste momento. É o caso das ruas 5 e 12, por exemplo”, explica o secretário de obras, Luciano Carvalho.

“Da nossa parte não faltará apoio à população de Vicente Pires. Desde sábado estamos de plantão atuando na cidade e permaneceremos assim até que consigamos mitigar os impactos causados pela chuva. Estamos trabalhando incansavelmente na limpeza e na recomposição de tudo aquilo que se perdeu”, afirma Daniel de Castro, administrador de Vicente Pires.

Andamento das obras

Desde o início da gestão, em 2019, foram investidos R$ 300 milhões em obras na cidade. Mais R$ 120 milhões serão investidos somente neste ano. Até o momento, 85% das obras de Vicente Pires estão concluídas.

“Nas ruas onde as obras estão em andamento, como é o caso das ruas 4, 5, 6 e parte da 12, a rede de drenagem ainda não está em operação, uma vez que o sistema só entra em funcionamento com a conclusão total das obras”, esclarece o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras.

Ele acrescentou que as obras estão dentro do cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras. “O prazo de entrega do atual contrato em vigor, iniciado em junho do ano passado, é dezembro deste ano”, conclui.

Lista das obras mais extensas previstas no contrato firmado em junho de 2021

– Conclusão da drenagem e pavimentação das ruas 5 e 6

– Conclusão da drenagem e pavimentação da rua 12

– Conclusão das calçadas, meios fios e bocas de lobo das ruas 5, 6, 8, 10 e 12

– Conclusão da rede de drenagem em método não destrutivo que passa por baixo da via estrutural

Serviços em execução no momento

– Rua 4A: serviços de terraplanagem e compactação em andamento. A previsão é de que o asfalto seja instalado na via assim que tivermos um período de estiagem

– Rua 5: construção de calçadas e abertura de bocas de lobo

– Rua 10B: rede de drenagem 60% concluída. O restante será concluído após o período de chuva

– Rua 3 da Colônia Agrícola Samambaia: construção de calçadas e abertura de bocas de lobo

Situação das obras de infraestrutura do Setor Habitacional Vicente Pires, rua por rua:

– Rua 1 (rua do Jóquei): serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 3: drenagem e pavimentação, calçadas e meios fios concluídos

– Rua 3B: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 3C: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 4: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 4A: drenagem totalmente concluída. Os serviços pendentes de execução – pavimentação, calçadas, meios fios e bocas de lobo – serão executados no novo contrato já em andamento

– Rua 4B (rua da delegacia): serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 4C (rua da Faculdade Mauá): serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 4D: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua do Sicoob: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 5: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios previstos nos contratos de 2015 concluídos. Os serviços pendentes de execução, em sua grande maioria calçadas, meios fios e bocas de lobo, serão executados no novo contrato já em andamento

– Rua 6: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios previstos nos atuais contratos concluídos. Os serviços pendentes de execução, em sua grande maioria calçadas, meios fios e bocas de lobo, serão executados no novo contrato já em andamento

– Rua 7: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios concluídos

– Rua 8: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios previstos nos atuais contratos concluídos. Os serviços pendentes de execução, em sua grande maioria calçadas, meios fios e bocas de lobo, serão executados no novo contrato já em andamento

– Rua 10: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios previstos nos atuais contratos concluídos. Os serviços pendentes de execução, em sua grande maioria calçadas, meios fios e bocas de lobo, serão executados no novo contrato já em andamento

– Rua 10B: drenagem 60% concluída. Os serviços pendentes de execução – drenagem, pavimentação, calçadas, meios fios e bocas de lobo – serão retomados após o término do período chuvoso

– Rua 12: serviços de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios fios previstos nos atuais contratos concluídos. Os serviços pendentes de execução – drenagem, pavimentação, calçadas, meios fios e bocas de lobo – serão executados no novo contrato já em andamento

– Colônia Agrícola Samambaia: estão em andamento serviços referentes ao novo contrato firmado em junho de 2021

– Lagoas de detenção: o projeto prevê a construção de 22 lagoas (18 estão concluídas) e 85 dissipadores (45 estão finalizados)

– Ponte sobre o córrego Vicente Pires: situada à margem da Via Estrutural, a construção da ponte de 40 metros de extensão está concluída e já foi entregue à população

– Obra de Arte Especial n. 2: obra concluída e entregue à população. O monumento tem 82 metros de extensão e 13,2 metros de largura. O investimento foi de R$ 2,3 milhões

