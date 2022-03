Chuva forte alaga Vicente Pires e causa transtornos no DF

Nas redes sociais, moradores das regiões relataram o que a chuva causou na localidade em que estão

Após dias de calor intenso, uma chuva forte caiu sobre a capital federal no início da tarde deste sábado (12). O volume de água alagou pontos em Vicente Pires, Ceilândia e causou transtornos na Asa Norte, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

“Temos duas solicitações de alagamentos em Vicente Pires. Em Ceilândia, segundo o solicitante, um carro está levado pela enxurrada e na Asa Norte há uma queda parcial de árvore”, informa a corporação.

Nas redes sociais, moradores das regiões relataram o que a chuva causou na localidade em que estão.

Vicente Pires

“Aqui na Vicente Pires está tudo alagado, as telhas todas saíram do lugar, calha quebrou, até começou a gotejar em cima do meu computador no escritório”, contou Vinícius, pelo Twitter.

Pega de surpresa pela chuva, Larissa compartilhou ter ficado ilhada em um restaurante. “Simplesmente fui comprar comida e caiu a maior chuva do ano, detalhe, eu estava sem celular para avisar que estava viva, porém presa no restaurante”, compartilhou.

A internauta seguiu dizendo que tentou voltar para casa, mas o volume de água não permitiu. “Tentei voltar para casa por 3 vias diferentes, porém quem é de Vicente Pires sabe o que acontece quando chove, daí decidi aceitar, parei o carro e chorei”, finalizou.

Ceilândia

Em Ceilândia, a situação não foi diferente. Um vídeo compartilhado por um morador, mostra a enxurrada formada pelo temporal. Nas imagens, um cone de trânsito é arrastado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reprodução/Twitter

Em outro vídeo, com imagens mais fortes, é possível observar a porta de um prédio sendo arrancado pela força da pancada. Nas imagens de uma câmera de segurança, o vidro quebra e a entrada do local é invadida pela água.

Vídeo: Reprodução/Twitter

Uma árvore caída também foi compartilhada por quem passava pelo local. Veja:

Ceilândia só a destruição depois dessa tempestade. pic.twitter.com/oJXcGCnlwK — ᴛʜᴀɪsᴀ ɢᴏᴍᴇs (@Thaisinha_Za) March 12, 2022

Asa Norte

Na Asa Norte a chuva também causou estragos. “Ok, deus escolheu a asa norte como local inicial do próximo dilúvio”, brincou Alessandra, ao comentar a chuva forte que atingiu a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

do nada o mundo caindo na asa norte — rodriguinho galego (@maIagueta) March 12, 2022

e esse dilúvio aqui na asa norte. mdss — gui max (@maxgui94) March 12, 2022

Felizmente, nenhum ferido foi registrado nas ocorrências.