Defesa Civil atendeu 46 chamados devido às chuvas no DF

Fortes chuvas têm caído sobre o Distrito Federal desde o início do ano. O último sábado e domingo (12 e 13), em especial, fizeram com que a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) atendesse a quarenta e seis chamados para vistorias em residências.

Foram ocorrências de alagamento, danos em pavimentação, ruptura de muros de divisa e de arrimo e danos estruturais às edificações por toda a capital federal. Seis casas foram interditadas parcialmente.

Os responsáveis pelos imóveis foram orientados quanto aos problemas gerados, suas consequências e medidas de segurança recomendadas.

Na manhã desta segunda-feira, 14, as equipes da DCDF se reuniram com a Administração Regional e avaliaram os danos. Também foram vistoriados imóveis que não foram atendidos no domingo e novas demandas.

O socorro do CBMDF prestou ainda a assistência de emergência nos casos em que foi necessário, preservando a vida e o patrimônio ainda não afetado.

Veja imagens dos estragos causados pelo temporal: