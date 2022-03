Vídeo: veículo é arrastado por chuva na Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para atender essa ocorrência às 14h1q, e empregou uma viatura e seis militares

Após dias de calor intenso, uma chuva forte caiu sobre a capital federal no início da tarde deste sábado (12). O volume de água alagou pontos em Ceilândia e arrastou um veículo na QNM 22, próximo à Faculdade Projeção.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para atender essa ocorrência às 14h11, e empregou uma viatura e seis militares.

No local, um Fiat Palio de cor prata foi arrastado pela enxurrada da chuva até um bueiro de captação de águas pluviais. O condutor permaneceu ilhado dentro do veículo até a chegada do CBMDF no local.

Ele informou que devido à intensidade da enxurrada, não se arriscou em sair do veículo e que outros veículos também estavam sendo arrastados.

Não houve registro de feridos.