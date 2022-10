Em comemoração ao Dia das Profissões, Crefito realiza evento gratuito

O festival trará palestras relacionadas à Fisioterapia e terapia ocupacional de modo a informar a população acerca da carreira

Divulgar as profissões e especialidades, além de contextos de atuação da Fisioterapia e Terapia Ocupacional com informação de qualidade. Esse é o objetivo da Feira da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, evento realizado pelo Crefito 11 que acontece na próxima quinta-feira (13), em comemoração ao dia das profissões. “Queremos celebrar o aniversário das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional regulamentadas há 53 anos levando conhecimento e informação sobre o mercado de trabalho com público alvo sendo a população geral”, afirma o presidente do Crefito 11, Sérgio Andrade.

Realizado no Shopping Venâncio, na Asa Sul, das 10h às 19h, o festival contará com palestras com profissionais qualificados durante todo o dia. No período da manhã, o foco será temas relacionados a Terapia Ocupacional, e no restante do dia os temas principais serão aqueles voltados para a Fisioterapia em si. “A população, de forma geral, sabe pouco sobre a profissão de Fisioterapia e menos ainda Terapia Ocupacional. Temos várias especialidades reconhecidas em diversas áreas de atuação, desde a alta complexidade em UTIS e Emergências Hospitalares, até a atenção primária nas UBS”, conta o dirigente. “Estamos presentes em áreas como Saúde da Mulher, Saúde Mental, Oncologia, Geriatria, Estética , Contextos Escolares, e Educacionais”, completou Sérgio.

Muito além das palestras, os participantes também poderão ter uma experiência prática das especialidades através de sessões, totalmente gratuitas, de quiropraxia e ginástica laboral. E não para por aí. Os presentes ainda poderão prestigiar um show ao vivo de Sebbá Pinheiro, que, com voz e violão, trará o melhor da música brasileira. A Expectativa, como compartilha o presidente do Crefito 11, é de que o público conheça e se esclareça sobre as profissões. “E que muitos espectadores possam buscar atendimento de qualidade nas áreas específicas. Além disso, queremos que jovens que ainda não decidiram que profissão, escolham pela Fisioterapia ou Terapia Ocupacional”, declara.

Os visitantes, de acordo com Sérgio, podem esperar do evento uma linguagem simples, muita celebração, música boa e conhecimento.