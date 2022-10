Dois viadutos de tesourinhas do Eixão Sul são reformados

As obras de recuperação das vias, vitais para a mobilidade da cidade, foram motivadas pela queda de um viaduto na área central de Brasília, em 2018

Um dos símbolos do projeto urbanístico de Lucio Costa, os viadutos das tesourinhas do Eixão Sul estão passando por reformas desde o final de 2019. As obras já foram finalizadas em quatro entrequadras – /104, 107/108, 111/112 e 115/116.

No momento, as intervenções ocorrem simultaneamente nas entrequadras 101/102 e 109/110, com cerca de 30 homens fazendo a remoção de toda a cobertura das paredes para detectar problemas internos de infiltração, situação das estruturas de aço e restituição da argamassa que se degradou com o tempo.

As obras de recuperação das vias, vitais para a mobilidade da cidade, foram motivadas pela queda de um viaduto na área central de Brasília, em 2018. Antes, entre outubro de 2020 a outubro de 2021, os trabalhos de reformas foram feitos nas tesourinhas do Eixão Norte. O valor do investimento para a recuperação das 16 entrequadras que cortam os quase 15 km do Eixão Sul e Norte é de R$ 20 milhões.

“São manutenções necessárias baseadas em estudos e relatórios feitos em todos os elevados do DF. Uma das prioridades do governo foi dar atenção aos conjuntos dos viadutos das tesourinhas”, explica o engenheiro da Novacap Carlos Alberto Spies. “Elas nunca tiveram uma reforma. Pela primeira vez um governo teve a coragem de gastar este volume de recurso para fazer essa recuperação, dando mais segurança para a população por mais 50 anos”, salienta.

O trabalho mais adiantado se encontra nos três viadutos da 101/102, já na fase de pintura das paredes. A ideia é que, antes de dezembro, as tesourinhas do local estejam liberadas para facilitar a mobilidade no comércio da quadra, em sua maioria formado por farmácias e lojas de acessórios médicos.

Uma exceção é a oficina de relógios de Francisco Dantas Júnior, 42 anos, estabelecimento inaugurado pelo pai dele no local em 1963. “Estamos aqui esse tempo todo e, desde que me lembro, nunca houve uma reforma desses viadutos”, conta Francisco Dantas. “Embora traga transtorno por algum tempo, as obras de manutenção são necessárias, trazendo mais segurança para a população”.

Na 109/110, as obras estão no começo, com máquinas demolindo os revestimentos das paredes dos viadutos por meio de uma miniescavadeira. Na sequência, serão feitas vistorias técnicas nas paredes para verificação de infiltração, de aço e argamassa que possam estar degradados, para reparos. Depois segue para a etapa de finalização, com a impermeabilizante de alta resistência das paredes e, por fim, a pintura antipichação.

Terminadas as obras nos viadutos da 101/102 e 109/110, a equipe segue para trabalhar nas entrequadras 105/106 e 113/114, além das duas agulhinhas do Eixão Sul. O investimento para essa fase dos trabalhos é de R$ 5 milhões. Concluídas as reformas, a Novacap entrará em ação para fazer novo pavimento das vias dos viadutos das tesourinhas, além da recuperação do gramado lateral aos elevados. “Também estão programadas a limpeza dos bueiros e das galerias de águas pluviais desses locais”, afirma o engenheiro Carlos Alberto.

As informações são da Agência Brasília