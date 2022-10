Praça do Relógio recebe limpeza e acessibilidade

Os cuidados antecedem as obras que ocorrerão na praça, que passará por uma total reurbanização, a partir do projeto da Seduh e da Administração

A Praça do Relógio, em Taguatinga, recebeu, nesta segunda-feira (10), equipes do programa GDF Presente, que deram uma arrumação geral no local.

Os cuidados antecedem as obras que ocorrerão na praça, que passará por uma total reurbanização, a partir de um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e da Administração Regional de Taguatinga. A transformação acompanhará a construção do túnel da cidade.

O piso feito de pedras portuguesas vem sendo reformado – as peças soltas estão sendo assentadas novamente, enquanto outras são repostas com um pequeno estoque disponível na administração. Trata-se de uma estrutura antiga que passou por desgaste ao longo de décadas. Além disso, os bancos e muretas estão sendo pintados e ganham novo visual nas cores azul e verde.

Frequentador do espaço público, o líder comunitário taguatinguense João Batista Sobrinho, 50, elogia a ação. “É um local de encontro dos moradores, do pessoal que pega o metrô e trabalha no comércio”, aponta. “Não faz sentido deixar o piso todo quebrado. Vai melhorar, com certeza”.

Sobre o relógio que dá nome à praça, o administrador regional, Ezequias Pereira, afirma: “Nos últimos anos, um dos motores do relógio queimou. Estamos definindo como será o conserto dessa peça para que ele volte a funcionar. Nosso objetivo é manter a praça em ordem até que venha a reforma geral”. O gestor lembra que a Praça do Relógio vem sendo alvo constante de vandalismo.

O coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Elton Walcacer, informa que participam dessas obras quatro reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), com o apoio de um caminhão e um motorista. A previsão é que essa operação dure em torno de uma semana.

Ainda no âmbito das ações do GDF presente, outro serviço vem ganhando destaque na região. Em Taguatinga Norte, com o apoio da Novacap, foi executada a recuperação do pavimento asfáltico da quadra QNM 38, Conjunto I. Para esse trabalho, cerca de 10 toneladas de massa asfáltica foram usadas na localidade.

As informações são da Agência Brasília