Em Brasília, PF faz operação contra fraude no Sistema S

Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão, em Brasília (DF). A ação é resultado da operação Sierra deflagrada para apurar fraudes em contratos envolvendo o Sistema S.

O objetivo da investigação é fazer um aprofundamento sobre várias irregularidades cometidas pelas gestões regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no DF.

De acordo com a PF, o IEL firmou contratos com empresas de dirigentes do Sistema S, ação expressamente proibida por lei. A empresas envolvidas receberam cerca de R$ 3 milhões.

Os alvos da operação podem responder pelos crimes de furto qualificado, falsidade documental e associação criminosa. A pena pode chegar a 16 anos de reclusão.

