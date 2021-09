DF Legal aplica R$ 16 mil de multas em evento no Núcleo Bandeirante

O evento ocorria no meio da rua e tinha dezenas de reclamações registradas. Acredita-se que cerca de 400 pessoas participavam da confraternização

Com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a Secretaria DF Legal aplicou R$ 16 mil em multas a um evento realizado na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante, na quinta-feira (9).

As multas foram por o não uso de máscaras e descumprimento de protocolos sanitários.