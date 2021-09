Cinco regiões do DF sem energia nesta sexta (10)

A Neoenergia Brasília comunicou que, nesta sexta-feira (10), vai interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em São Sebastião, Gama, Vicente Pires, Sobradinho e Planaltina

A Neoenergia Brasília comunicou que, nesta sexta-feira (10), vai interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em São Sebastião (localidades do Morro da Cruz), no Gama (localidades do Núcleo Rural Ponte Alta), em Vicente Pires (chácara 107 da Colônia Agrícola Samambaia), em Sobradinho (Condomínio Vivendas Bela Vista) e em Planaltina (localidades da Colônia Agrícola São José).

A empresa informou que realizará obra de melhoria e serviços de manutenção preventiva com poda de árvores, troca de cabos e componentes da rede elétrica. Para que os técnicos tenham sua integridade física preservada, será necessário interromper a energia e horários isolados. Confira

SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 16h

Local: Morro da Cruz: Chácara Carmélia, Chácara Interflora, Chácara Pereira, Chácara Pirâmide, Chácara Santa Luzia, Chácara Lorena, Chácara Bela Vista, Chácara Girassol, Chácara Vereda, Chácara Paraíso, Chácara Orquídea, Chácaras 25-B e 31.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

GAMA

Horário: 09h às 13h30

Local: Núcleo Rural Ponte Alta: Chácara El Shaddai, Chácara Recanto Verde, Chácaras 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 20 e 26.

Serviço: Obra de melhoria da rede elétrica.

VICENTE PIRES

Horário: 09h às 16h

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácara 107.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

SOBRADINHO

Horário: 09h às 13h

Local: Condomínio Vivendas Bela Vista (total).

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de componentes da rede elétrica.

PLANALTINA

Horário: 09h às 17h

Local: Colônia Agrícola São José: Lotes de 01 a 11, de 13 a 25, 29, de 32 a 40, 45.

Local: Colônia Agrícola São José: Chácara Cantinho, Chácara Palmeira, Chácara Boa Vista, Chácara Ezim, Chácara São José, Chácara Oliveira, Chácara Piripiri, Chácara ACDM, Chácara Esperança.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

