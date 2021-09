Seis pessoas morrem em acidente na BR 040

Na madrugada desta sexta-feira (10), um acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou seis mortos, na BR 040, Km 25, sentido Cristalina/Luziânia

De acordo com informações preliminares, todas as vítimas ocupavam o veículo menor, um Citroen C4 Pallas. O carro colidiu com a traseira do caminhão.

O condutor do caminhão não sofreu nada. Após acidente, a rodovia foi liberada e os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia.

