Em aniversário de 66 anos, Novacap reafirma parceria com a Funap-DF

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) fez convite à Funap-DF, para parceria que visa a contratação de reeducandos

Por: Daniela Uejo

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), realizou evento de comemoração aos seus 66 anos, que teve como pano de fundo a testificar parcerias no Distrito Federal, uma delas foi a reafirmação da parceria com a FUNAP (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso), órgão vinculado a SEJUS (Secretaria de Justiça e Cidadania do DF), uma de suas maiores contratantes, que visa a contratação de reeducandos do Distrito Federal.

A Diretora Executiva da FUNAP-DF, Dra. Deuselita Martins, falou sobre a importância dessa parceria” A Funap continua buscando adesões de empresas às parcerias, no sentido de estender as oportunidades de trabalho aos presos”. A gestora afirmou que a dedicação e compromisso com os serviços prestados aos contratos só depende do empenho de cada reeducando. “Queremos que os reeducandos possam investir na sua educação formal, de forma que ao fim da pena, eles tenham mais oportunidades no mercado de trabalho”, complementou a delegada.

Atualmente, 2,1 mil pessoas em situação carcerária, entre homens e mulheres, ocupam postos de trabalho em empresas do governo de Brasília, órgãos federais, empresas privadas e do terceiro setor.

Além da presença do diretor administrativo da NOVACAP, Sr. Elie Issa El Chidiac, participaram do evento a diretora executiva da FUNAP-DF, Dra. Deuselita Martins, o atual presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Rafael Prudente (MDB) e o Deputado Distrital, Valdelino Barcelos (PP).

Mais sobre a FUNAP-DF

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP-DF), tem como missão contribuir para inclusão e reintegração social das pessoas presas e egressas do sistema prisional, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais, garantindo que o sentenciado possa, durante o cumprimento da pena, adquirindo qualificação da sua mão de obra para reinserção no mercado de trabalho e, consequentemente, possibilitando a quebra do ciclo criminal deste indivíduo.