Edital destina R$ 7 mi para desfiles de escolas de samba

As inscrições das organizações da sociedade civil para o Edital n° 2/2023 podem ser feitas desta quarta-feira (8) a 8 de março, devendo ser encaminhadas

Escolas de samba por todo o Distrito Federal já começaram o aquecimento para o período carnavalesco na capital federal; Os blocos, no entanto, já começaram a rodar as ruas do DF. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (8), o Edital n° 2/2023, que vai selecionar organização da sociedade civil (OSC) para apoiar a realização dos desfiles das escolas de samba, que este ano ocorrerá entre 20 e 22 de abril.

Com recursos de R$ 7 milhões, a organização selecionada vai apoiar as ações de planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços para os desfiles das escolas de samba, bem como auxiliar na organização, produção e estruturação das apresentações na “avenida” do Eixo Cultural Ibero-americano, local previsto para receber o sambódromo do DF.

“Nós vamos dar a infraestrutura necessária para que as escolas de samba possam fazer suas apresentações em um sambódromo digno, o mais bonito do país, para que se faça um desfile de escola de samba de gala, com toda pompa que ele merece”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. A expectativa é de, assim, retomar os desfiles das escolas de samba do DF, segmento relevante da cultura, da economia criativa e da história da região, mas fortemente prejudicado com a ausência de desfiles já há dez anos.

“Houve, na verdade, um verdadeiro abandono das políticas culturais com relação às escolas de samba do DF. A gente tem que considerar que elas vão muito além das suas apresentações durante o Carnaval, que prestam um serviço muito importante à comunidade, um serviço social”, explica o secretário. “Conversando com o segmento, nós resolvemos dividir o Carnaval de Brasília em dois: o Carnaval da época do Carnaval, com todo apoio necessário para os blocos; e o aniversário de Brasília, aí sim, um destaque especial para as escolas de samba, permitindo que elas possam desfilar, competir mesmo.”

As inscrições das organizações da sociedade civil para o Edital n° 2/2023 podem ser feitas desta quarta-feira (8) a 8 de março, devendo ser encaminhadas ao e-mail [email protected] com cópia para [email protected], com o título Proposta: Apoio à realização do desfile das escolas de samba.

Os interessados podem efetuar inscrição nas duas categorias: projeto de planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços, cujo aporte é de R$ 4 milhões; e projeto voltado à organização, produção e estruturação dos desfiles na avenida, com recursos de R$ 2,99 milhões. Em caso de classificação em ambas, a OSC deverá optar por somente uma delas.

As propostas serão analisadas por comissão de seleção formada por servidores da Secec e membros da sociedade civil, designados pela Portaria n° 21/2023. O resultado preliminar será publicado no DODF e no site da Secec.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília